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06 Temmuz 2017 15:28

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz’da tüm 81 il olarak o günün unutulmadığının gösterilmesi gerektiğini belirterek, “15 Temmuzlardaki duruşumuzla bir daha bu ülkede böyle bir kalkışmanın olmaması gerektiğini bütün dünyaya haykırmamız lazım” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

06 Temmuz 2017 15:28


Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarla Özelinde Ulaştırma Sektörü Analizi” toplantısına katılan Bakan Bülent Tüfenkci toplantının ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven’i ziyaret etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal’ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Bakan Tüfenkci, “Tüm 81 il olarak biz o günü unutmadığımızı, unutturmayacağımızı göstermemiz gerekir. Esnaf olarak göstermemiz gerekir, tüccar olarak, sanayici olarak göstermemiz gerekir. O gün bu millete sıkılan kurşunlar ve yapılanlar esasında geçmişte de oynanmak istenen hep bir parçası olduğunu görüyoruz. İnşallah 15 Temmuzlardaki duruşumuzla bir daha bu ülkede böyle bir kalkışmanın olmaması gerektiğini bütün dünyaya haykırmamız lazım. Yine 16 Nisan’da bütün arkadaşlarımızın da gayretiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bu millet ‘evet’ dedi. İnşallah bu sisteme geçmemizle birlikte Türkiye’nin hem hızlandığını ama en önemlisi vesayet sistemine de son verildiğini göreceğiz” diye konuştu.


Bakan Tüfenkci daha sonra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Çoban, Bakan Tüfenkci’ye yapılan çalışmalarla ilgili brifing verdi.


Belediye ziyaretinin ardından Afyonkarahisar’a atanan ve dün görevine başlayan Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Vali Tutulmaz’a yeni görev yerinde başarılar dileyerek kentteki temaslarını tamamladı.




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