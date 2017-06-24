Gürdal, mesajında devletin uyuşturucuyla mücadele konusunda geliştirmiş olduğu Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) gibi kuruluşlardan destek alınması gerektiği belirtti.

Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığının artması ve çok sayıda ailenin madde bağımlılığından dolayı yok olması sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul’nun 1987 yılında uluslar arası eylem planı ile birlikte 26 Haziran’ı “Uluslar arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele” günü olarak Gürdal şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıyı Gerontologlar Derneği olarak oldukça manidar ve doğru buluyoruz. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili mücadele sadece devletin sorumluluğu olarak bırakılıp vicdanlar rahatlatılamaz. Toplumsal bir sorun olan bu vahim durumdan herkesin mesuliyeti vardır. Sivil toplum kuruluşları ise kamuoyunda toplumun farklı bir grubunu temsil ettikleri için sivil toplum kuruluşlarının da ayrıca ciddi bir sorumluluğu vardır. Bizler Gerontologlar Derneği olarak uyuşturucu ile mücadelede devletimizin yanındayız. Madde bağımlılığı tüm dünya genelinde sosyolojik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda dünyada olduğu gibi ülkemizde de AMATEM ve ÇEMATEM hizmetlerden yararlanılabileceği gibi bu konuda başarılı bir STK olan Yeşilay’dan da destek alabilirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Alo 191 uyuşturucu ile mücadele danışma hattına da başvurabilirler.”