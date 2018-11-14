Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye kadar götürdü

Afyonkarahisar'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yaşlı bir yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye kadar götürdü.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yüntaş şirketine ait halk otobüsü şoförü Basri Yağcı, örnek bir davranışa imza attı. Afyonkarahisar Termal-Çarşı seferi yapan halk otobüsü şoförü, Ömer-Gecek Termal bölgesinden binan yaşlı bir yolcunun yolda rahatsızlanması sonucu, güzergahından saparak otobüsteki yolcularla birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi hareket etti. Bu sırada yolcular da rahatsızlanan şahsa ilk yardım müdahalesinde bulundu. Hastanenin acil servisi önüne kadar gelen otobüs burada rahatsızlanan yolcuyu indirerek tekrar güzergahına devam etti.

Halk otobüsü şoförü Yağcı'nın bu davranışı sosyal medyada da takdirle karşılandı.