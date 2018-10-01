Hayallerinizin keyfini Park Afyon'da sürün

Ş tarafından yönetilen Park Afyon AVM'de, Ramazan ayı ile birlikte başlayan kampanyaya katılarak 1 adet lüks otomobil kazanma şansı yakalayan ziyaretçilerimiz için heyecan dolu gün geldi.

Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplam 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak kampanyaya katılan ziyaretçiler arasından şanslı talihli belli oluyor. Çekiliş, 04 Ekim Perşembe günü saat 15.00'da, Alışveriş Merkezi etkinlik alanında, Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Park Afyon'dan yapılan açıklamada, “Belki de kampanya sonunda hayallerinizin keyfini süreceğiniz çekiliş heyecanını yaşamak isterseniz, 04 Ekim Perşembe günü Park Afyon'da buluşalım” denildi.