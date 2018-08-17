Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı yapıldı

Dinar ilçe Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen ilçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda Halk Eğitim Merkezi tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra daha yaşanılabilir bir Dinar için kurumlar arası işbirliğinde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Rafet Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çırak, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.