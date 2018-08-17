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17 Ağustos 2018 17:37

Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı yapıldı

17 Ağustos 2018 17:37


Dinar ilçe Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen ilçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda Halk Eğitim Merkezi tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra daha yaşanılabilir bir Dinar için kurumlar arası işbirliğinde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.


Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Rafet Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çırak, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.




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