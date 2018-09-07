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07 Eylül 2018 16:15

Hayırsever iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hayırsever iş adamı olarak bilinen Çiftçiler Yağ’ın kurucusu Süleyman Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı.

Hayırsever iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

07 Eylül 2018 16:15


Hayırsever iş adamı Süleyman Çiftçi, kılınan cenaze namazının ardından Şuhut Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye eski bakan ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Şuhut Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, çok sayıda iş adamı ve sevenleri katıldı.


Süleyman Çiftçi’nin Şuhut ilçesinde bir yurdun yapımını üstlenerek, çok sayıda öğrenciye burs bağışında bulunduğu öğrenildi.




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