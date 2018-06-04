Hayvan haklarını korumayana oy yok

Etkinlik sırasında önce barınağı gezen hayvanseverler, beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerle hayvanları beslediler. Daha sonra hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan bildiriyi okuyan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berfu İlter, 2018 Haziran seçimleri öncesinde hiç bir ayırım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan "Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok" kampanyasını başlattıklarını açıkladı. Kampanya kapsamında "Siyasilerden hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep edeceklerini kaydeden İlter “Yıllardır TBMM’de doğanın ve hayvan haklarının korunması için girişimde bulunmayan, masa başında hazırlanan sürgün-ölüm yasa tasarıları ile katliamların daha da önünü açacak teşebbüslere karşı durmayan, belediyelerin katliam ve sürgünlerine seyirci kalan siyasi partilerin tümüne ayrım yapmaksızın sesleniyoruz. 7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun TCK kapsamına, resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip, hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin, ağır cezalar getirilsin.” Çağrılarına sessiz kalan, sürgün - ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara oy yok diyoruz” dedi.

İlter, hayvan severlerin oylarını doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası süresince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere vereceklerini sözlerine ekledi.