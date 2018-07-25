Heybeli’de bölgenin en büyük aqua parkı açıldı

Bölgenin vatandaşlar tarafından beğenilen tesisler ilk haftasında büyük bir taleple karşılaştı. Kaplıcaya canlılık getireceği her gün biraz daha belli olan tesisin pazar günü ziyaretçisi sayısının bin kişinin üzerinde olurken, misafirler aqua parktan memnuniyetle ayrıldıklarını dile getirdi.

Eğlenme ve dinleme açısından her türlü konforun düşünüldüğü tesiste yetkililer, hafta sonu yaşanan talepin yaz sezonu boyunca daha yüksek rakamlara çıkabileceğini belirtti.

Ziyaretçiler aqua park tesisini kaplıcaya kazandıran belediye yetkililerine teşekkür ettiler.