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30 Haziran 2017 17:24

Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla, Sultandağı ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

30 Haziran 2017 17:24


Sultandağı ilçesinde 2 kişinin Hint Keneviri yetiştirdiği ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledikleri bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sultandağı ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahsın ikametlerinde Hint Keneviri yetiştirdiklerinin tespit edildi. Arama kararına istinaden şahısların Sultandağı İlçesindeki ikametlerinde yapılan aramada boyları 50 ile 150 santimetre arasında değişen 25 kök dişi Hint Keneviri, 57,1 gr esrar ve kurutulmaya bırakılmış 288,35 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.




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