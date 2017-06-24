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24 Haziran 2017 14:02

Hocalar Belediye Başkanı Ali Aslan ‘dan Ramazan Bayramı mesajı

Afyonkarhisar’ın Hocalar ilçe Belediye Başkanı Ali Aslan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Hocalar Belediye Başkanı Ali Aslan ‘dan Ramazan Bayramı mesajı

24 Haziran 2017 14:02


Başkan Başkan Ali Aslan mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Mübarek Ramazan ayı ibadet ayı olmasının yanında iftarı, sahuru ve teravihi ile bir yaşam kültürü olarak; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği günlerdi.Şükürler olsun bayrama kavuştuk. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel bir şekilde yaşandığı dini bayram günleri vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendi




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