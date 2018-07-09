Hocalar Devlethan Barajı çevresinde temizlik çalışması

Doğaya duyarlı oldukları için doğa günüllülerine teşekkür eden Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan; “İlçemiz sınırları içerisinde bu yıl su tutmaya başlayan, ilçemiz ve çevre köylerindeki sosyal yaşama yeni bir heyacan getiren devlethan barajımız etrafında bu sabah 20 çevre gönüllüsü ile elbirliği yaparak yaptığımız çevre düzenlemesini keyifle tamamladık. Doğa temiz oldukça ve biz onu korudukça güzellikleri yaşama fırsatı verecektir. Bilindiği gibi plastik ve cam gibi atıklar doğada yüzlerce yıl kaybolmadan kalabiliyor. Duyarlı gönüllülerimiz sayesinde bu atıklardan kurtulup daha temiz bir çevre için mücadelemiz devam edecek. Bu etkinliğe öncü olan Halit Cetin ve tüm doğa dostu gönüllü gençlerimize teşekkür ederim” dedi.