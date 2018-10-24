İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hocalar ilçesinde şoförlere seminer

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesindeki öğrenci servis şoförleri, jandarma trafik ekibi tarafından bilgilendirilerek kurallara uymaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki öğrenci servis şoförleri, jandarma trafik ekibi tarafından bilgilendirilerek kurallara uymaları konusunda uyardı.


Hocalar Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen seminer kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförleri jandarma trafik ekipleri tarafından bilgilendirildi. Jandarma trafik ekipleri, şoförleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, öğrenci taşımacılığı hakkında geniş bilgiler verdi. Şoförleri uymaları gereken kurallar hakkında uyaran jandarma trafik ekibi, kural ihlali durumundaki ceza ve yaptırımlar da anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.