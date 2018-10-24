Hocalar ilçesinde şoförlere seminer

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki öğrenci servis şoförleri, jandarma trafik ekibi tarafından bilgilendirilerek kurallara uymaları konusunda uyardı.

Hocalar Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen seminer kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförleri jandarma trafik ekipleri tarafından bilgilendirildi. Jandarma trafik ekipleri, şoförleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, öğrenci taşımacılığı hakkında geniş bilgiler verdi. Şoförleri uymaları gereken kurallar hakkında uyaran jandarma trafik ekibi, kural ihlali durumundaki ceza ve yaptırımlar da anlattı.