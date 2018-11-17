Hocalar'da Başkan Ali Arslan aday adaylığını açıkladı

Afyonkarahisar'ın Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan, yerel seçimlerde AK Parti'den başkanlık için aday adayı olduğunu açıkladı.

AK Partili Belediye Başkanı Ali Arslan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde partisinden başkanlığa yeniden aday adayı olduğunu açıklayarak destek istedi. Başkan Ali Arslan yaptığı açıklamada, "Bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm. Memleketini seven her insan gibi biz de hizmete talip olduk. Rabbim'in nasip etmesi sizlerin de teveccühü ile çok şükür 5 yıl boyunca bu şerefe nail olduk. Kalp kırmadan, gönül köprüleri kurarak, insanı insan olduğu için severek bu görevi elimizden geldiğince layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Allah sağlık sıhhat verir ve nasip ederse Hocalar ilçemize hizmetlerimizin ve borcumuzun bitmediğini düşünerek; ilçe ve il teşkilatımız ile Genel Başkanımız ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan' ın uygun görmesi halinde kaldığımız yerden halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile halkımızın desteği ve gücüyle yine AK Parti'den 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.