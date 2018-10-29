İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hocalar'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir dize etkinlikle kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir dize etkinlikle kutlandı.


Hocalar Belediye meydanında düzenlenen programda Hocalar Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın ve Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan'ın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Program şiirler, kompozisyonlar ve halk oyunları gösterileri ile çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere kupa ve plaketlerinin verilmesiyle son buldu.


Programa çok sayıda vatandaş ve Hocalar ilçe protokolü katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.