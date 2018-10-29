Hocalar'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir dize etkinlikle kutlandı.

Hocalar Belediye meydanında düzenlenen programda Hocalar Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın ve Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan'ın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Program şiirler, kompozisyonlar ve halk oyunları gösterileri ile çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere kupa ve plaketlerinin verilmesiyle son buldu.

Programa çok sayıda vatandaş ve Hocalar ilçe protokolü katıldı.