İGM Ocak ayı çalışmaları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ocak ayı çalışmaları bugün gerçekleştirilen ilk oturum ile başladı. Meclisi Başkanı Salih Sel, yılın ilk toplantısında terör olaylarına değinerek, terörün dini, dili, ırkı olmadan lanetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İGM Ocak Ayı ilk birleşiminde gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri arasında öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (L) bendi ile ‘İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin 11. maddeleri gereğince 14 adet kadro değişikliği talebi ilgili komisyona havale edildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan, İl Özel İdare Kanununun 10. maddesine göre merkez ve ilçelerdeki vakıf mütevelli heyetinde görev almak üzere, hayırsever vatandaşlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına temsilcilerinin seçilmesi konusu görüşülürken Başkan Salih Sel, mütevelli heyetinde yer almak isteyen meclis üyelerinin isimlerini yazdırmaları istedi.

Ocak ayı çalışmalarının yarın gerçekleştirilecek 2. oturum ile devam edeceği öğrenildi.