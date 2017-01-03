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03 Ocak 2017 18:04

İGM Ocak ayı toplantıları devam ediyor

İGM Ocak ayı toplantıları devam ediyor

03 Ocak 2017 18:04

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ocak ayı çalışmaları bugün gerçekleştirilen 2. birleşim ile devam etti.
İGM Başkanı Salih Sel Başkanlığında gerçekleşirken toplantıda gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi.
Toplantıda Özel İdare Kanunun 17. maddesi uyarınca ’Denetim Komisyonu’ seçimleri yapıldı. Yapılan oylama sonucunda 5 üye Denetleme Komisyonuna seçildi. Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi’nin araç parkurunda bulunan itfaiye aracının, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne verilmesine karar verildi. Ayrıca merkeze bağlı Anıtkaya Köyü düğün salonu yapılması için tahsis edilen ödeneğin 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu yapımında kullanılmak üzere tahsis değişikliği komisyona gönderildi.



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