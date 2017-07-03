İGM, Temmuz ayı çalışmaları başladı

İGM Temmuz ayı çalışmalarının birinci oturumunda çok sayıda gündem ve gündem dışı madde görüşüldü. Toplantıdan görüşülen ve öne çıkan konu başlıkları ise şunları oldu:

Merkeze bağlı Bayramgazi Köyü’nde yer alan, taşınmaz üzerinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı olarak hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması konusu görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildi.

İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Köyü sınırları içersinde inşa edilerek işletmeye açılan, Beyköy Göleti ve Sulamasının işletme ve bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İl Özel İdaresi’ne devredilmesi konusu ilgili komisyona gönderildi.

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğinde 10 kişilik kadro değişikliği de görüşülerek ilgili komisyona havale edildi.