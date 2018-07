İHA Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açtı

Anıtpark’ta İHA muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar Afyonkarahisar’da açılan sergi ile görücüye çıktı. Tarihe tanıklık eden serginin açılışı; Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şahin, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İHA Afyonkarahisar İl Temsilcisi Hayati Kanat, İHA Muhabiri Ahmet Bilal Hamzaçebi, AA Afyonkarahisar Büro Sorumlusu Canan Tükelay, askeri ve sivil protokol üyeleri tarafından yapıldı.

“Bu millet her şeye layıktır”

Vali Tutulmaz, açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen fotoğrafların yaşanan olaylar olduğunu, bu olayların unutulmaması ve geleceğe aktarılması için fotoğrafların basıldığını ifade ederek, "Bugün 15 Temmuz’u unutmamak adına ve bir de 15 Temmuz’u farklı yönleri ile görebilmek adına güzel bir serginin açılışında beraberiz. Gerçekten 15 Temmuz milletimizin tarihinde unutulmaması gereken olaylardan birisidir. Evet, başarılı olduk. Ama bu bir de başarısız olsaydı. Bir de karşılacağımız durumun ne olduğunu hayal bile etmek istemiyorum. Gerçekten Allah bu millete o gün cesaret verdi. O cesareti ile tankların ve silahların karşısında silahtan ve tanktan daha güçlü konuma geldi. Gözünü kırpmadan tankın altına yatabilmek ve silaha karşı koşabilmek bizim milletimize mahsus bir davranıştır. Bu millet her şeye layıktır. Onun gereğini de o gece vermiştir. Silahtır, tanktır, toptur bunların bizim karşımızda hiçbir anlamı yoktur. Yeter ki doğru olduğuna inansın. Sonunda başarılı olacaktır. Bugün de Allah’ın izni ile milletimiz başarılı olmuştur. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Her alanda silahta, fende, yatırımlarda ve ekonomide güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü olmaz isek içimizde her dönem kullanılacak hainler vardır. Bu hainlere fırsat vermemek adına devletimizin ve milletimizin güçlü olması gerekiyor. 15 Temmuzları unutmamamız gerekiyor. Bu sergiye de bu yönü ile bakmak ve değerlendirmek gerekiyor. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.

“15 Temmuz gecesi en iyi çalışmayı İHA ve AA yaptı”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise serginin Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Belediye Başkanlığı basın birimindeki fotoğrafçıların gözünden kareler olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin anlaşıldığı andan itibaren Türkiye’de bu konuda en iyi çalışmayı devletimizin ajansı Anadolu Ajansı ile diğer haber ajansı İHA yaptı. AA’nın ve İHA’nın darbenin anlaşıldığı ilk andan itibaren Türkiye’deki hem de Afyonkarahisar’da çektiği fotoğraflar ile demokrasi nöbetlerinde belediyemiz çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergide yer alıyor. Böylelikle yaşı ilerlemiş çocuklarımıza da bu darbe girişimini hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca o günü yaşamış insanlarımıza da bu günü unutturmamak istiyoruz. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Bu sergi de bunun bir ifadesidir" diye konuştu.

“İHA darbe girişimi anında 45 dakikada online oldu”

İHA İl Temsilcisi Hayati Kanat, kurdele kesilmesi ile açılan sergiyi Vali Tutulmaz ve Başkan Çoban başta olmak üzere protokol üyelerine gezdirerek, sergideki fotoğrafların öykülerini anlattı. Kanat, fotoğraflar ile ilgili yaptığı bilgilendirmede o gece İHA muhabirlerinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde görev başında olduğunu kaydederek, “O gece İstanbul’da 20 ayrı noktada İHA muhabirleri 45 dakika gibi kısa bir sürede online olarak Türkiye ve dünyaya görüntü ve fotoğraf servisi yaptı. Ülkemize muhalif ülkelerin ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere’den sığınma talebi bulunduğu’ yönündeki yalan haberlerini Cumhurbaşkanımızın görüntülü telefon konuşması ve kahraman vatandaşlarımız tarafından ele geçirilen ilk tank görüntüsünü abonesi olsun ya da olmasın uluslararası tüm medyaya servis ederek çürütmüştür” dedi.

Kanat, ayrıca serginin açılmasında büyük bir destek sağlayan Başkan Çoban’a da protokol üyeleri önünde teşekkürlerini iletti. Öte yandan, sergiyi gezen bazı vatandaşların fotoğrafları arkalarına alarak özçekim yapması ise dikkatlerden kaçmazken, sergiyi kentteki çok sayıda basın mensubu da takip etti.

Fotoğraf sergisi 16 Temmuz sabahına kadar açık kalacak.