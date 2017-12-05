İHA muhabirine yapılan saldırı cezasız kalmadı

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme İHA muhabirine yapılan saldırıyı cezasız bırakmadı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen olayda adliyeye sevk edilen FETÖ zanlılarını görüntüleyen İHA Muhabiri Gökten Ceylan, sanık yakınlarından Yusuf Acar tarafından saldırıya uğrayarak darp edilmişti. Olayın ardından sanık hakkında Ceylan’ın şikayetçi olması üzerine Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılırken, davanın yapılan 3. duruşmasında karar çıktı. Sanık hakkında verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Sanık Yusuf Acar’ın, Gökten Ceylan basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı sabit olduğundan, eylemine uyan TCK’nın 86/2 maddesi gereğince sanığın atılı suçu işleyiş biçimi, kastının ağırlığı ile kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak takdiren 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca sanığın iyi hali göz önünde bulundurularak cezanın günlüğü 20 TL’den 100 gün olmak üzere toplamda 2 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”

Diğer yandan, mahkeme yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline ve hükmün açıklanmasının geri bırakılarak, cezanın 5 yıl süre ile denetime tabii tutulmasına Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verdi.