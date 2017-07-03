İHA muhabirine yapılan saldırıya avukattan “montlu” kılıf

duruşması yapıldı. Duruşmada sanık avukatı tuhaf bir beyanda bulunarak, sanığın muhabire saldırdığında üzerinde mont olduğunu o yüzden darp edilemeyeceğini ifade etti.

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Yusuf A., katılmazken sanık avukat Halil Gümüş ve saldırının mağduru İHA muhabiri Gökten Ceylan hazır bulundu. Gerçekleştirilen duruşmada Ceylan, mahkemeye olayın gerçekleştiği andaki yaşananları anlattı. Kendisinin FETö şüphelilerinin adliyeye girişlerini görüntülemek isterken ismini sonradan öğrendiği Yusuf A., tarafından saldırıya uğrayarak kolunun sıkılıp, itilmesi ile darp edildiğini ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi. Sanık avukatı Gümüş ise önceki duruşmada verdiği beyanında “darp ve hakaret” iddialarını kabul etmezken, müvekkilinin tek amacının muhabirin görüntü almasını engellemeye çalışmak olmak olduğunu söylemişti. Gümüş ayrıca yaptığı tuhaf savunmada olayın kış mevsimin yaşanmasından dolayı Ceylan’ın mont giydiğini ve bu yüzden darp edilemeyeceğini kaydetmişti. Ancak fotoğraf görüntülerde Ceylan’ın o gün sadece üzerinde kazak ve onun üstünde de yelek olduğu belirlenmişti.

Müşteki Ceylan’ın beyanının ardından duruşma 4 Aralık 2017 tarihine ertelendi.