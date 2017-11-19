İHH Arama Kurtarma Ekibine Afad’dan eğitim

İHH Arama Kurtarma Ekibinin aldığı eğitimler hakkında bilgi veren Afyonkarahisar İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Muharrem Berk, üzerinde yaşadığımız topraklarda depremlere yabancı olunmadığını belirterek, “17 Ağustos 1999’da meydana gelen Yalova depreminde binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Son 30 yılda sadece doğal afetlerden dolayı dünya genelinde 2 milyon 3 bin insan hayatını kaybetti. İHH acil yardım ve arama kurtarma ekipleri, bugüne kadar dünyanın birçok yerinde meydana gelen olağanüstü durumlar için Türkiye’den yola çıktı. Bu ekiplerin önceliği her zaman olayı ve bölgeyi hızlı bir şekilde inceleyip merkeze rapor sunmak oldu. Anlık raporlara göre projeler hazırlandı, mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıldı” diye konuştu.

"Ekipler farklı eğitimlerden geçiyor"

İHH Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekiplerinin yetkinlik elde edebilmek için birçok farklı eğitimden geçtiğini belirten Berk, “Göçükte, su altında ve yangında arama kurtarma eğitimlerini kurlar halinde alırlar. Yangında arama kurtarma eğitimleri, İtfaiye Eğitim Merkezinde oluşturulan uzman ekiplerden alınır. Yangının gerçekleştiği mekandan yaralı tahliyesi, tahliye düzenekleri kurulması ve benzeri eğitimleri alan ekiplerimiz mekan yapısına özel müdahale edebilme kabiliyeti kazanır. Göçük ve yıkıntıda arama kurtarma yapabilmek için AFAD İl Müdürlüğü uzman eğitimcileri tarafından enkaz alanında birebir arama kurtarma eğitimleri alırlar. Ayrıca iletişimin çöktüğü, telefon ve internet şebekelerinin çalışmadığı afet durumlarında kullanılmak üzere telsiz eğitimleri alan ekipler, telsiz istasyonu kurma ve afet durumları için iletişim ağı oluşturma konularında yetkinlik kazanır” dedi.