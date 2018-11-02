İki araçta 13 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, şüphe üzerine durdurulan iki araç içerisinde yapılan aramada 13 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirildi.

Konu ile ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şahıslardan biri işlemleri akabinde serbest kalırken, diğer şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.