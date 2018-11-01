İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşlıca Mahallesi Karlık Caddesi istikametinde İbrahim Ö. (14) idaresindeki motosikletle İbrahim D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada iki motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. Kazayı gören ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Ö. (14) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, İbrahim D.'nin ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.