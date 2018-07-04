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04 Temmuz 2018 16:57

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

04 Temmuz 2018 16:57


Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya karayolunda Selçuk E. idaresindeki 35 ZP 415 plakalı otomobil, Kadriye P. idaresindeki 43 HP 404 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Selçuk E. yol kenarındaki durağa çarptı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine iki otomobilin sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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