İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya karayolunda Selçuk E. idaresindeki 35 ZP 415 plakalı otomobil, Kadriye P. idaresindeki 43 HP 404 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Selçuk E. yol kenarındaki durağa çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine iki otomobilin sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.