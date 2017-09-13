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13 Eylül 2017 17:15

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Eylül ayı toplantıları Salih Sel Başkanlığı’nda devam ederken, bugünkü toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları devam ediyor

13 Eylül 2017 17:15


İl Genel Meclisi, Eylül toplantılarının ikinci birleşiminde açılış ve yoklamanın ardından konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, “İl Genel Meclisi olarak uyum içerisinde bir çalışma sergiliyoruz. Meclisimiz ve il özel idaremiz gerçekten bölgeye örnek çalışmalar sergiliyor” diye konuştu.


Başkan Sel’in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri görüşülerek karar bağlanırken, 2017 yılı mali yılı bütçesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerden, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma ihbar hatlarıyla beraber MOBESE Merkezinin de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne taşınması işinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği kabul edildi.




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