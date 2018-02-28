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28 Şubat 2018 16:21

İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Kurulunun Şubat ayı toplantısı, Vali Yardımcısı Dr.

İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı yapıldı

28 Şubat 2018 16:21

Adem Uslu başkanlığında gerçekeleşti.


Toplantının Vali Yardımcısı Dr. Adem Uslu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından, gündem gereği kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan İnsan Hakları Başvuru Kutularından çıkan insan haklarına ilişkin talep, şikâyet ve memnuniyet notlarının yer aldığı 22 Adet başvuru kurul tarafından değerlendirildi. Mevzuat çerçevesinde yapılması gerekli görülen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar veren kurul, önce ki toplantı gündeminde yer alan 21 adet başvurunun kamu kurum ve kuruluşlarına yazılması sonucu gelen cevabı, yazıların yeterli görülmesi sebebiyle işlemden kaldırılmasına karar verildi.




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