İlk dilekçelerini okul müdürüne yazdılar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri ilk dilekçelerini okul müdürüne yazarak farklı isteklerde bulundular.

İlk kez dilekçe yazmayı öğrenen öğrenciler bir hayli heyecan içerisinde Türkçe dersinde dilekçe konusunu öğrendi. Minikler, isteklerini yazdıkları ilk dilekçelerini okul müdürüne teslim etti. Sınıflarına bol bol kitap ve okul bahçesine kale direklerinin istendiği dilekçeler arasında en ilginci, mevcut okul zilinin daha hareketli müziklerle değiştirilmesi oldu. Okul Müdürü Ahmet Kaplan, dilekçelerde yazılı olan isteklerin imkanlarının elverdiğince gerçekleştirileceğine dair söz verdi.