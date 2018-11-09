İmar ve Çevre Çalışma Grubu sit alanlarını inceledi

Kentsel sit alanında kalan mahallelerde 'tarihi dokuya uygun olarak' başlatılan sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Kent Konseyi İmar ve Çevre Çalışma Grubu, restorasyonu tamamlanan tarihi binalarda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten ile Etüd Proje Müdürü Sibel Bilen nezaretinde gerçekleştirilen incelemeler sırasında, Kent Konseyi İmar ve Çevre Çalışma Grubu üyelerine yüklenici firma yetkilileri tarafından çalışmaların son durumu hakkında bilgi verildi. Çalışma Grubu ayrıca, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan Benlioğlu Konağı ile Ulu Konak'ı da gezerek, yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Kent Konseyi İmar ve Çevre Çalışma Grubu üyeleri incelemelerinin ardından, şu an da bile günde binlerce turistin gezdiği kentsel sit alanının, sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra Afyonkarahisar'ın en önemli turizm potansiyellerinden biri haline geleceğini söyledi.