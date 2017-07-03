İnşaat işçileri ödenmeyen alacakları için eylem yaptı

Kent merkezinde Uydukent semtinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 10’a yakın işçi, kendileri gibi 30 kişinin daha alacaklarını yüklenici firmadan alamadığını gerekçe göstererek yapımı devam eden bina önünde eylem yaptılar. İşçiler kendileri gibi 30’a yakın işçinin yüklenici firmadan yaklaşık 40 bin TL alacaklarının olduğunu öne sürerek bu paranın ödenmesini istediler.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri işçilerin eyleminin kanunsuz olduğunu ifade ederek, eylemi sonlandırmalarını istedi. İnşaat İşçileri Sendikası’nın da destek verdiği eylem polisin yüklenici firma ve çalışanlar arasında yaptığı görüşmenin ardından sona erdi.