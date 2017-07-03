Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 16:56

İnşaat işçileri ödenmeyen alacakları için eylem yaptı

Afyonkarahisar’da bir inşaatta çalışan işçiler, yüklenici firmadan birikmiş alacaklarını alamadıkları gerekçesi ile pankart açıp eylem yaptılar.

İnşaat işçileri ödenmeyen alacakları için eylem yaptı

03 Temmuz 2017 16:56


Kent merkezinde Uydukent semtinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 10’a yakın işçi, kendileri gibi 30 kişinin daha alacaklarını yüklenici firmadan alamadığını gerekçe göstererek yapımı devam eden bina önünde eylem yaptılar. İşçiler kendileri gibi 30’a yakın işçinin yüklenici firmadan yaklaşık 40 bin TL alacaklarının olduğunu öne sürerek bu paranın ödenmesini istediler.


İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri işçilerin eyleminin kanunsuz olduğunu ifade ederek, eylemi sonlandırmalarını istedi. İnşaat İşçileri Sendikası’nın da destek verdiği eylem polisin yüklenici firma ve çalışanlar arasında yaptığı görüşmenin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:34
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!