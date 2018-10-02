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İnternetten taciz ettiği çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı

17 yaşındaki erkek bir çocuk ile internette tanışarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir şüpheli, ihbar üzerine çocuk ile buluşmaya geldiği Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından yakalandı.

17 yaşındaki erkek bir çocuk ile internette tanışarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir şüpheli, ihbar üzerine çocuk ile buluşmaya geldiği Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından yakalandı.


Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan M.A .Y. isimli şahıs, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk ile sosyal medya üzerinden tanıştı. M.A .Y., cinsel tacizde bulunduğu 17 yaşındaki çocuk ile Bolvadin ilçesine tanışmaya geldi.


Bu sırada emniyete başvuran 17 yaşındaki çocuk, M.A.Y. isimli şahsın kendisini internet üzerinden taciz ettiğini ve Bolvadin ilçesine de kendisi ile tanışmaya geldiğini ileri sürdü. Bunun üzerine harekete geçen ilçe emniyet ekipleri, Bolvadin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak şahsı burada gözaltına aldı.


Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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