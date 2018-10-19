IPARD-II Yatırımları Toplu Açılışı ve Sözleşme Töreni yapıldı

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekilli Ali Özkaya, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, TKDK İl Koordinatörü Zülgari Özdemir ve girişimciler katıldı. TKDK tanıtım filmi gösterimiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmasını yapan TKDK İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, “Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü olarak, 2011-2016 yılları arasında 15 proje başvuru çağrısında, ilimizde 389 adet proje ile 265 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Bu projelere toplam 134 milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. IPARD-II yatırımları kapsamında İl Koordinatörlüğümüzce 103 proje ile sözleşme imzalanmış, projelerin neredeyse tamamı yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmişlerdir. Toplam yatırım bedeli 126 milyon 789 bin TL olan ve yatırımları tamamlanan bu projelerde 255 kişi istihdam edilmiştir” dedi.

“İnsanımızı bulunduğu yerde geçinebilir kılmalıyız”

Törende konuşan ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz ise, “100 milyonun üzerindeki bir kaynağın bugün ilimizin kalkınmasına aktarılıyor olması bizler için büyük sevinç kaynağı. Çünkü ilimiz kırsal kalkınmanın hedefi olması gereken bir noktada. Gerek kırsalda yaşayan nüfus oranı gerek girişimci ruhuyla bu tür proje ve programların tam hedefinde. İlimiz kırsalda yaşam oranının hala yüksek olduğu bir il. Kırsal kalkınma modeli daha önceden illerde kırsal kesimlerde gerçekleştirilebilseydi belki de günümüzde şehirlerde yığılmalar olmaz, şehirlerin sorunları da bu denli çözülemez boyutlara ulaşmazdı. Mümkün olduğu kadar insanlarımızı bulundukları yerlerde geçinebilir konuma getirmemiz lazım. Bunun yolu daha fazla üretim ve üretilen ürünün pazarlanmasından geçmektedir. İşte bu projeler buna katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasının ardından 15 faydalanıcıya temsili çeklerin takdimi ve sözleşmelerin teslimi yapıldı. Girişimcilerin ve protokolün hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.