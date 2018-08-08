İş adamı Ahmet Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ağabeyi, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır’ın kayınpederi, Yaşar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 74 yaşındaki iş adamı için memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tören düzenlendi. Ulu Cami’de düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve çok sayıda iş adamı ile sevenleri katıldı.

Ulu Cami önünde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından merhumun naaşı aile kabristanlığına defnedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Yaşar’ın ailesine başsağlığı dileyerek üzüntülü olduklarını söyledi.