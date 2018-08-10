İşçilerden Başkan’a teşekkür yemeği

Dinar Belediyesinde çalışan 122 belediye şirketi işçisi Belediye Başkanı Saffet Acar’a teşekkür etmek amacıyla akşam yemeği düzenledi. İşçiler adına Dinar Belediye Başkanlığı makamında Başkan Acar’a çiçek taktimi yapan Dinar Belediye Personeli Vasfi Gültaş teşekkür etti. Belediye Başkanını makamında ziyaret eden işçiler daha sonra ise Santral Park’ta akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek programında bir konuşma gerçekleştiren Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, şimdiye kadar işçilerle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıldığını, bundan sonra da kadrolu olarak işçilerin çalışmalarını yürüteceklerini söyledi. Belediye çatısı altında çalışan personellerinin her zaman bir birinin yanında durması gerektiğini de kaydeden Başkan Acar, "Birlik ve beraberlik her zaman başarıyı getiriyor. Bizler çevre belediyeler arasında çok başarılı bir belediyeyiz. Kesinlikle başarı tek başına olmaz. Ben 3 kez Türkiye’de birincilik ödülü bir kez de dostluk ödülü aldım. Bizim amacımız bulunduğumuz bölgeye hizmet etmektir. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın hizmetkârıyız. Bu zaman içerisinde hiçbir zaman izin kullanmadım buna cumartesi ve pazar günleri de dâhil. Sizlerden bir ricam var. Lütfen işlerimizi daha özverili bir şekilde yapmanızdır” dedi. Belediye İş sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin ise, böyle bir ortamda bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu işçilere ve Belediye Başkanı Saffet Acar’a çok teşekkür ettiğini belirterek, “Bütün kadroya ve sendikaya geçen işçilerimize işlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ise belediye şirket işçileri hep birlikte yemeklerini yediler.