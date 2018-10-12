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Isınma bedeline 3 yıldır zam yapılmadı

Jeotermal enerji ile ilçede 30 bin konut ve iş yerini ısıtan Sandıklı Belediyesi, 3 yıldır sıcak suya zam yapmayarak rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.


Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl yaptığı açıklamada, enflasyon ile mücadelede vatandaşın yayında olduklarını belirtti. Vatandaşlara ısıtma sistemini sağlıklı, mutlu ve güzel günlerde kullanmasını dileyen Başkan Çöl, "Önümüzdeki 2018/2019 ısınma sezonunda da Sanjet'e zam yapmayacagız, Sanjet ısınma bedellerine bizden önceki dönemlerde her yıl zam yapılırdı. Sanjet A.Ş., tarihinde zam yapılmayan sezonları bizim dönemimizde gördü.12 Ekim Cuma günü başlayacak olan ısınma sezonunda ek olarak Yunus Emre mahallemizde ve Şirinevler mahallesinin Yeni Sanayi karşısında bulunan işyerlerindeki vatandaşlarımıza ilk defa Sanjet kullanacaklarının müjdesini verebilirim" dedi.

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