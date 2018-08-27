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27 Ağustos 2018 17:54

İyilik Afyon’da ekibi Kocatepe’de

Afyonkarahisar’da bir astsubay tarafından oluşturulan İyilik Afyon’da ekibi Zafer Yürüyüşüne katılarak Kocatepe’yi ziyaret etti.

İyilik Afyon’da ekibi Kocatepe’de

27 Ağustos 2018 17:54


Zafer Yürüyüşü akabinde Kocatepe’ye gelen İyilik Afyon’da ekibi tarihi önem taşıyan değerleri ziyaret ederek dualar etti. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. İyilik Afyon’da ekibi temsilcisi Semra Imış Kocatepe’deki duygularını ifade ederek "Biz İyilik Afyon’da ekibi olarak Şuhut ilçesinde başlayan Büyük Taarruzun 96. yıl dönümü kutlamalarına Zafer Yürüyüşü ile devam ederek Kocatepe’ye geldik. Burada atalarımızın tarihi önem taşıyan değerlerini ziyaret ettik. Burada duygulanmamak mümkün değil biz buraya geldik tüm nesillerin buraya gelmesini burada ki duyguları hissetmesini tavsiye ederiz" dedi.




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