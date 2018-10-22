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Jandarma ekipleri trafik denetimlerini arttırdı

Trafik denetimlerini sıklaştıran Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere hem gerekli uyarıları yaptı, hem de cezai işlem uyguladı.


Jandarma ekipleri, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 105'inci kilometresinde sürücülerin daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları noktasında denetim yaptı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden durumlarını inceleyen jandarma ekipleri, başta emniyet kemeri olmak üzere kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, gerekli uyarıları da yaptı. Jandarma ekipleri denetimlerini gün içerisinde belirledikleri noktalarda sürdürdü. Bazı sürücüler ise cep telefonlarıyla uygulamayı kaydetti.


Jandarma ekiplerinin denetimlerinden memnun olduklarını belirten sürücüler, bu tür uygulamaların artarak devam etmesinden yana olduklarını belirttiler. Sürücü Mehmet Ali Çelik, emniyet kemerinin kuralın yanı sıra insanı hayata bağlayan en önemli unsurların başında yer aldığını kaydetti. Çelik, "Uygulamayı gayet doğru buluyorum. Olması gereken bu. Emniyet kemeri kontrol için değil. Can güvenliğimiz içindir" diye konuştu.

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