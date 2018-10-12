İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma Komutanı Hamza Çömez'den Başkan Çoban'a ziyaret

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından Afyonkarahisar’a atanan Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından Afyonkarahisar'a atanan Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez'e hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılarının devamını diledi. Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez ise Başkan Çoban'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.