Jandarma Komutanı Hamza Çömez'den Başkan Çoban'a ziyaret

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından Afyonkarahisar'a atanan Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez'e hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılarının devamını diledi. Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez ise Başkan Çoban'a teşekkür etti.