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Jandarmadan 6 ilçede 31 adese eş zamanlı operasyon

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ilçede 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla 20 adet tabanca ile 26 adet av tüfeği ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı faaliyetleri kapsamında Sandıklı, Sinanpaşa, Emirdağ, Çay, İscehisar ve Merkez ilçeleri olmak üzere toplam 6 ilçede ve 31 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan arama ve el koyma faaliyetleri sonucunda; 9 adet tabanca, 11 adet kuru sıkı tabanca, 26 adet av tüfeği, bin 79 adet 9 mm ve 7,65 mm tabanca fişeği, 412 adet av tüfeği fişeği, 95 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 2 adet 7,62 mm fişek, 1 adet 5,56 mm fişek, 2 takım silah seri numaralarının basılmasında kullanılan numaratör ele geçirildi.

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