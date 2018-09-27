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Jandarmadan esrar operasyonu

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonla 5 kilo 806 gram esrar maddesi ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonla 5 kilo 806 gram esrar maddesi ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kent merkezinde 3 ayrı adreste icra edilen operasyon sonucu; toplam 5kilo 806 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 adet şarjör, 72 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 37 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Meydana gelen olayla ilgili olarak; 2 şüpheli şahıs yakalanırken, mahkemece yapılan yargılamada, 1 şüpheli tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliye ise elektronik kelepçe takılması suretiyle denetimli serbestlik hükmü uygulandı.

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