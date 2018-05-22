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22 Mayıs 2018 02:11

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon sonucu 7 şüpheli şahıs yakalanırken bunlardan 1’i tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

22 Mayıs 2018 02:11


İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, kent merkezi jandarma bölgesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araçta ve 1 şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda, 245 adet Extacy uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu etkisi bulunan hap, 4 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 1 adet pala diye tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 6 şüpheli ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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