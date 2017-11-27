Topraksız tarım uygulaması ile saksıda üretimi yapılan çilekler, aroması ve kokusu ile de damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Sandıklı-Hocalar ilçe karayolu üzerinde 2 bin metrekare kapalı alanda Adnan Perçin isimli girişimci tarafından kurulan termal serada topraksız tarım uygulaması ile çilek üretimine başlandı. Seranın sıcaklığı ise ilçede evleri ısıtmada kullanılan jeotermal kaynak suyun geri dönüşümü ile sağlanıyor. İlçede jeotermali kullanarak çilek üretiminde bir ilke imza atan Perçin, “İlçemizde daha önce hiç yapılmamış şehir ısıtmasından gelen geri dönüşüm suyu ile çilek üretimi yapmaktayız. Seramız yeni geçti faaliyete ayrıca ürün çeşitliliği noktasında diğer yatırımcılarında çileğe yönelmesini tavsiye ediyorum. Bizim diğer seralardan farkımız topraksız tarım yapmaktayız ve kış üretimi yapmaktayız. Biliyorsunuz kışın Türkiye’de çilek üretimi yapılmamaktadır. Ama bizim ilçemizin yani Sandıklı’nın jeotermal kaynakları olduğu için bunu değerlendirmek açısından biz çilek üretimine başladık. Topraksız tarım olduğu için çeşitli hastalıklardan da korunuyoruz. 2 bin metrekare serada topraklı tarıma göre yaklaşık olarak 7 katı fidan barındırmaktadır. Topraklı yarımda 1 dekara 4 bin 500- 5 bin fidan dikilirken, bizim bin metrekareye yaklaşık 25 bin fidan dikilmektedir. Seramızda yaklaşık

75 bin fidan vardır ve yıl bazında yaklaşık 50-70 ton arasında çilek verimi beklemekteyiz” dedi.

“Çiftçimizi kutluyor ve destekliyoruz”

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız ise, termal suyun daha önceleri sadece turizm amaçlı kullanıldığını ancak son 7-8 yıldan bu yanan seralarda da kullanılmaya başlandığını ifade etti. Termal suyun özellikle domates seralarında kullanıldığını aktaran Yıldız açıklamalarında şunları söyledi:

“Adnan Perçin isimli çiftçimiz ilk defa Sandıklı’da halkı ısıtan suyun geri dönüşümünü sağlayarak çilek üretimine başladı. 2-3 ay önce başlayan üretimde şuanda fidanlarda oluşmaya başladı. Kışın ortasında da burada da yani çilek üretimi gerçekleşmeye başladı. O yüzden çiftçimizi kutluyor ve destekliyoruz.”

Jeotermal sıcak su ile yapılan üretimle sıcak yaz günlerinin meyvesi olan çilek kış ortasında da yetiştirilecek.