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Jeotermal seranın açılışı yapıldı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jeotermal seranın açılışı yapıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal seranın açılışı yapıldı.


Seranın açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, Sandıklı Kaymakam Vekili Adem Can, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ve diğer yetkililer eşlik etti. Açılış sonrası serada incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, yetkililerden domates üretimi hakkında detaylı bilgiler aldı. Yaklaşık 70 dekar alanda üretim yapan üretici Yusuf Ekin, ürettiği domateslerin yüzde 95'ini iç piyasaya verirken, yüzde 5'inin de yurt dışına ihraç edildiğini söyledi. Serada 80 kişinin de istihdam edildiği belirtildi.

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