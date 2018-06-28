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28 Haziran 2018 13:21

Kaçak akaryakıt satan istasyona baskın

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla bir araçta 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt satan istasyona baskın

28 Haziran 2018 13:21


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tesis de atık-bitkisel yağların geri dönüşüme sokularak yanıcı özellik kazandırıldığı ve kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğünün tespit edildi. Bunun üzerine bahse konu tesis de ve şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yerinde bulunan ve kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan düzenek emniyet ekiplerince mühürlendi.


Konu ile ilgili olarak şüpheli 4 şahıs gözaltına alınarak Akaryakıt Kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.




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