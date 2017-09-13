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13 Eylül 2017 18:31

Kaçak tüp dolumuna 250 bin lira ceza

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce yapılan denetimler sonucunda ev tipi tüplere otogaz dolumu yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaçak tüp dolumuna 250 bin lira ceza

13 Eylül 2017 18:31


İl Jandarma Komutanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz tarafından Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda bir aracın bagajında bulunan 6 adet 2 kilogramlık ve 1 adet 12 kilogramlık ev tipi tüplere aparat aracılığı ile otogaz dolumu yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak söz konusu akaryakıt istasyonuna 250 bin TL idari para cezası uygulanmak üzere evraklar Enerji Piyasaları Denetleme Kurumuna gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.




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