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11 Mayıs 2018 12:05

Kaçırılan bebeğin babası konuştu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde kaçırılan bebeğin bulunmasının ardından sevincini basın mensuplarıyla paylaşan baba Amir Zahlül Meeso, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaçırılan bebeğin babası konuştu

11 Mayıs 2018 12:05


Dün Devlet Hastanesi’nde Suriye uyruklu bir aileye ait bebeğin kaçırılmasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla bebeği kaçıran 1’i kadın 3 kişi yakalanmıştı. Dün geceden itibaren Denizli ve Uşak gibi illerde de emniyet ekipleri tarafın kaçırılan bebeğin bulunması çalışmalarının ardından sevindirici haber alınmıştı. Kaçırılan bebeğin babası Amir Zahlül Meeso, kameralar karşısına geçerek çok mutlu olduğunu söyledi. Sevincini gazetecilere sarılarak gösteren baba Meeso, polis birimlerine bebeğinin bulunmasında gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.




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