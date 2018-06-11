Kadir Gecesinde camiler doldu, taştı

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nde Şuhut’lular camileri doldurdu. Çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Büyük Cami olmak üzere ilçedeki bir çok camiye akın etti.

İlçe imamları tarafından Kur’an tilaveti ve ilahiler eşliğinde Kadir gecesi programı devam etti. Daha sonra İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı Kadir gecesini idrak etmek için camilere akın eden vatandaşlara, Kadir gecesinin önemini ve nasıl idrak edileceği konusunda bilgi verdi.

Vatandaşlar, camilerde yoğun bir kalabalık eşliğinde teravih namazını kıldı. Cami çevresinde namaz kılacak yer bulamayan vatandaşlar ise diğer camilere akın etti.