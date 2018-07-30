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30 Temmuz 2018 12:40

Kahveciler Odası girişimcilik kursu açıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Kahveciler Odası işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursu mülakatı yapıldı.

Kahveciler Odası girişimcilik kursu açıyor

30 Temmuz 2018 12:40


Afyonkarahisar Kahveciler Odası Başkanı Atilla Kocabaş, 78 girişimci adayın kursa başvurduğunu belirtti. Girişimcilik kursu ile bir çok konuda fayda sağlandığını kaydeden Başkan Kocabaş, “Daha önce de Kahveciler Odası olarak girişimcilik kursu açtık. Temennimiz, girişimcilerimizin hemen iş hayatına atılıp hem şehrimiz ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı vermeleridir. Kurs bittikten sonra iş yeri açmak için yola çıkan bütün girişimcilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Şimdiden girişimcilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.


31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan girişimcilik kursunu bitiren 30 kişi belge alacak.




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