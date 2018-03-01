Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 49’uncu kilometresinde Hüseyin Ö. idaresindeki 15 DJ 357 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeki Hüseyin T. idaresindeki 06 CAY 46 plakalı kamyona arkadan çaptı. Tırın devrildiği kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın devrilmesi nedeniyle trafik akışının durduğu Afyonkarahisar-Antalya karayolu, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.