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04 Temmuz 2018 03:09

Kamyonete giren kediyi miyavlayarak çıkartmaya çalıştı

Afyonkarahisar’da kamyonetin içerisine giren yavru kedi bir türlü çıkarılamazken, son çare olarak bir itfaiye eri miyavlayarak şansını denedi.

Kamyonete giren kediyi miyavlayarak çıkartmaya çalıştı

04 Temmuz 2018 03:09


Afyonkarahisar Lisesi arkasında park halinde bulunan bir kamyonetin içerisinden gelen kedi sesini işiten çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar olumsuz bir durumun yaşanmaması için önlem alan vatandaşlar, aracın ön camına, "Kedi var arabada lütfen çalıştırırken dikkat edin" yazısını koydu. İtfaiye ve polis ekipleri yavru kediyi bulunduğu noktadan çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, aracın sahibi bir türlü bulunamadı. Çalışmalar sırasında yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarılırken, çevredeki seslerden ve ışıklardan korkan yavru kedi tekrar aracın içerisine sığındı. Her türlü yolu deneyen ekipler istedikleri sonucu alamayınca, itfaiye erlerinden birisi kedi gibi miyavlamaya başladı. Bu renkli anlar kameralara yansırken, yavru kedi hızlı bir şekilde aracı terk ederek karanlıkta kayboldu.




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