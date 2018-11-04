Kanal borularını kullanarak hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Eskişehir,Uşak, Afyonkarahisar olmak üzere birçok il de hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi günlerce süren fiziki takip sonucu üzerlerinde hırsızlık olaylarında kullandıkları aparatlar ile birlikte suçüstü yakaladı.

Türkiye'nin birçok şehrinde hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen ve İstanbul nüfusuna kayıtlı A.D. (19) ile A.K. (41) Afyonkarahisar Kocatepe Mahallesi'nde bir ikamette hırsızlık yaparken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bir apartman dairesinin 3. katındaki ikamete kanal borularından tırmanarak çıktıkları ve hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polis ekiplerine karşı koyan zanlıların, bir polis memurununda yaralanmasına sebep oldukları öğrenildi.

15 ayrı suçtan haklarında dosya hazırlanan A.D. ile A.K., adliyeye sevk edildi.